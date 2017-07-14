AB’nin 15 Temmuz hakkında açıklaması

Bu konuda oldukça hassas olan ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimini engelleyen halkımız o acı günü ancak zaferle biten günü yıldönümü için kutlama kararı alındı. Hem şehitlerimiz anılacak hem de dualar okunacak. AB ise bu konuda ülkemizle birlikte olduklarını Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını açıkladılar.

Kim açıkladı ?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Johannes Hahn tarafından yapılan bu açıklama ülkemiz ile AB arasında bir anlaşma olduğu ifade ediliyor. 1 yıl sonra yapılacak olan anma için AB bu konuda ülkemizi destekliyor ancak o gün verilen şehitlerin katilleri orada. Şimdilik son durum budur ki ABD tarafından yapılan uyarı da gerçekten önemli olup bir takım tehlikeler konusunda ciddi uyarılar yapıldı.