Rusya’dan füzeler alınacak

Ülkemiz silahlanma konusunda nükleer santraller olsun üretilen yeni tanklar olsun sürekli olarak bir gelişim içerisinde.

Savunma sistemi

Şimdide savunma sistemleri için Rusya ile anlaşmaya varıldı. Rusya ile Türkiye arası oldukça iyi bir duruma gelmesi sonucunda Rusya ülkemize füze savunma sistemi vermeyi kabul etti. Daha öncesinden bu sistemlerin alınması için çok uzun uğraşlar yapılmıştı ancak en sonunda bu sistemler ülkemize gelecek. Rusya tarafından ülkemize 4 tane s – 400 füze savunma sistemi gelecek. Bu sistem için ise tam 2.5 milyar dolar ödeme yapılması gerekiyor. Bu konuda yabancı haber kaynakları ise bu haberi doğruladı.

Ödeme kabul edildi

Bu paranın ödenmesi de kabul edildi. Her konuda anlaşmaya varıldığı hem Türkiye’den yetkili bir kişi tarafından hem yabancı kaynaklardan onaylandığı bildirildi. Yani bu füze savunma sisteminin ülkemize geleceği kesin bir hal aldı. Ancak iki ülke arasında hala kontrat imzalanmadı. Kontrat imzalandıktan sonra tüm görüşmeler de tamamlanmış olacak.