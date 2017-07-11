15 tarım işçisi zehirlendi

Denizli ilinde meydana gelen olayda 15 tarım işçisi sabah kahvaltı yaptılar ve ondan sonra da zehirlenme sonucunda hastaneye kaldırıldılar. Kahvaltıyı tarlada yapan 15 işçi bir anda kötü hissetmeye başladı ve hemen durum acile bildirildi. Olay yerine gelen birçok acil aracı ile hastaneye yetiştirildiler.

Özel araçlarda yardımcı oldu

15 işçi için gelen ambulans yetersiz olunca hemen özel araçlarla ambulanslar takip edilerek hastaneye kaldırıldılar. İşçilerde ilk olarak mide bulantısı, kusma ve halsizlik başlayınca fenalaşarak öylece kaldılar. O sırada kekik hasadı yapan işçilerin Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonucunda zamanında kaldırılması sonucunda durumları şu anda iyi.

Durumları iyi

Neden zehirlendikleri ise henüz tam olarak belli değil ancak sabah kahvaltısını yaptıktan sonra bu hale gelen 15 işçi için sabah kahvaltıda yedikleri içtiklerinden numuneler alındı. Su ve keçi peynirinden alınan parçalar ile incelemeler yapılıyor.