Bodrum'da yangın

Muğla Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın ilk önce kuru otlardan başladı sonrasında ise makilik alana kadar ulaşan yangın bir anda büyük bir tehlike arz etmeye başladı çünkü ormanlık alana her geçen dakika daha çok yaklaşan yangın bir anda büyük bir tehlikeye neden oldu. Ormanlık alana ulaşmaması için ekipler hemen hem karadan hem de havadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyorlar. Yangına müdahaleler aralıksız devam ederken yangın sebebi ise henüz belirlenemedi. Şu anda tüm ekipler makilik alanda rüzgarın etkisi ile çok hızlı şekilde ilerleyen yangını söndürmeye çalışıyorlar.

Gürece Mahallesi

Gürece Mahalle’sinde bir yol kenarında başlayan yangın buralara kadar ulaşınca ekipler alarma geçti. Uzun süredir daha önce yangına müdahale eden ekipler şimdi de canla başla bu yangını söndürmeye çalışıyorlar. Karadan müdahale eden ekiplerin dışında havadan gelen müdahale de 2 tane yangın söndürme uçağı ve 1 tane de yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor. Yangın en kısa sürede söndürülmeye çalışılıyor. Halk ise defalarca kez uyarılıyor yangına neden olabilecek olan maddeleri ormana doğru atmamaları için.