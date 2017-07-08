Kozan'da yangın çıktı

Adana ilinde bugün meydana gelen olayda Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Son zamanlarda artan yangınlar ülkenin dört bir yanında artış göstermeye başladı. Yangın bugün sabah saatlerinde başladı ve ormanlık alanda başlaması nedeniyle çok hızlı bir şekilde ilerleyen yangın Adana ilinin her zaman ki gibi çok sıcak olması nedeniyle yangının şiddeti de artıyordu.

Yangın sebebi belirlenecek

Yangın sebepleri genelde yangın bittikten sonra belirleniyor ve yangının çıkmasına neden olanlar teker teker belirlenerek cezaları veriliyor. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ancak orman yangını müdahaleden daha hızlı olunca mecburen destek ekipler arandı. Ekiplerin sayısı her geçen dakika artınca en sonunda 350 kişiye ulaştı.

Her ihtimal düşünülüyor

Herhangi bir yaralanan olup olmaması durumunda daha önce ülkede farklı yangınlarda yangında yaralananlar olmuştu bu yangında da olabilir diyerek ambulanslar hazırda bekledi.