Isparta'da iş cinayeti

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Isparta'da iş cinayeti
Isparta'da iş cinayeti admin Tarih: 2017-07-04 Saat: 10:45:59
Güncelleme : 2017-07-04 10:45:59Bu içerik 232 kez okundu.
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Isparta'da iş cinayeti

Isparta Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada bir işçi trafoya bakım yapması gerekiyordu ve bakım yaparken bir anda elektrik akımına kapılınca 34 yaşında olan İsmail Şan hayatını kaybetti. 

Ağır yaralanmıştı

Olay Tepecik köyünde yaşandı. Bakım yapılması gereken trafo için 32 yaşındaki adam elektrik akımına kapıldığı anda yüksek voltaj nedeniyle hayatını kaybetti. Orta gerilim şebekesinden gelen elektrik akımı sonrasında ağır yaralanarak hemen sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak müdahale edildi ancak kurtulamadı. 

2 çocuğu vardı 

Evli ve 2 çocuk babası olan adamın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra Senir köyünde toprağa verilecek. Durum yakınlarına da haber verildi. Olayla ilgili polis de araştırma yapıyor herhangi bir iş güvenliği ihmalkarlığı olup olmadığı konusunda. 

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