Afrin’e büyük karşılık

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ülkemizin YPG terör örgütüne karşı ne yapacağı konusunda kesin açıklamayı yaptı ve bu saatten sonra geçtiğimiz günde olduğu gibi Afrin’den en ufak bir atışa bile misli ile karşılık verilerek hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. YPG tarafından ülkemize doğru açılacak herhangi bir ateşe karşı misli karşılık verileceği Kurtulmuş tarafından da onaylandı.

PYD YPG konusunda kesin karar

Bu terör örgütleri her ne kadar ABD tarafından terör örgütü sayılmayıp silah yardımı yapılsa da ülkemize büyük tehdit oluşturmaktadır ki bu örgütler PKK ile doğrudan bağlantılı olup silahlar PKK örgütünde bulunmaya başlandı. Kurtulmuş bu konuda PYD ve YPG konusunda hassas olunmasını her şeyin çok net bir şekilde açıklamasını yaparak angajman kurallarına uygun olarak karşılık verdiklerini bildirdi. Hiçbir taviz verilmeyecek ve direk saldırı başlatılacak.