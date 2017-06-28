Muğla’da büyük yangın

Muğla ilinde çöplükte meydana gelen yangın oldukça büyüdü ve zar zor kontrol altına alındı. Ancak henüz kontrol altına alınmayan yerler de var ki onlarda gece geç saatlere kadar tüm yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları tamamlanmış olacak.

Yangının son durumu

Muğla Menteşe ilçesinde çıkan yangın çöp dökülen alanda çıktı ve akşam saatlerinde çıktı. Hemen yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa süre içerisinde kontrol altına alabilirdi ancak rüzgarın yangını körüklemesi ile yangın bir anda kontrol edilmesi zor hale geldi. Ancak ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da tamamlandıktan sonra ekipler geri dönebilecek. Çalışmalar oldukça geç saatlere kadar sürecek.

Yangın neden çıktı ?

Yangının çıkış sebebi 2 şeyden olabileceği tahmin ediliyor ki bir tanesi cam kırıklarının güneş ışınlarını yüksek sıcaklıklar nedeniyle alıp bir yerde alevlendirmeye yetecek kadar ısındırması bir diğer sebep ise gaz sıkışması sonrasında başlamış olacağı tahmin ediliyor. En belirgin iddia ise cam kırıklıkları oluyor ki Muğla ilinde sıcaklık değerleri oldukça yüksek olunca bu iddia daha ön planda.