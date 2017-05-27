1046 asker hastanelik oldu

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1046 asker hastanelik oldu
1046 asker hastanelik oldu admin Tarih: 2017-05-27 Saat: 23:24:27
Güncelleme : 2017-05-27 23:24:27Bu içerik 423 kez okundu.
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Manisa Kırkağaç ilçesinde 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda  akşam yemeği sonrasında rahatsızlanması sonrasında kusma, bulantı ve ishal problemleri yaşamaları sonucunda hepsi hastaneye kaldırıldı.

1049 tane asker

Hastaneye kaldırılan askerler hemen tedaviye alındı. Tedavilerine devam edilmekte olup olay Salı gününden bu yana toplamda 1049 tane asker hastaneye kaldırıldı. Bu olayda enfeksiyondan dolayı öldüğü tespit edilen Hüsnü Özel ise ne kadar müdahale edilse de bir türlü kendine gelemedi ve hayatını kaybederek şehit oldu.

Gıda Zehirlenmesi Olduğu Düşünülüyor

Gelen askerlerin birçoğu akşam yemeğinden sonra bunları yaşaması yedikleri menüden rahatsız olan askerler hemen hastaneye getirildi ve hastanede araştırmalar hala devam ediyor. 20 Kişilik uzman bir ekip tarafından olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Özellikle kışla mutfağında araştırma yapılıyor. Uzman ekip tarafından verilen ilk bilgilere göre buna bir virüs neden oluyor. 

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