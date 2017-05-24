Ödeme gücü olup da ödemeyenler yandı

Müdahale edilecek

Maliye Bakanı tarafından vergi borcu konusunda birçok kolaylık sağlanmasına rağmen hala borçların ödenmemesi Bakanı kızdırdı ve borçların ödenmesi için harekete geçecek. Vergi dairelerini hafta sonları açık bıraktı, borçları yapılandırdı ve taksit imkanları da sunduğu halde borçlar ödenmeyince Maliye Bakanı Naci Ağbal bu konuda daha fazla beklemek istemedi ve harekete geçerek bu borçların ödenmesi için gerekli tüm işlemleri yapacağını bildirdi. Borçları ödemeyenlere müdahale edilecek.

120 milyar alacak yapılandırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklama da : “Vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira alacak vardı ancak bunlar yapılandırıldı.” açıklaması ile yapılandırma kapsamında 18.2 milyar TL tahsilat yapıldı. Bütün vergi dairelerini de hafta sonu da açık bırakılarak vatandaş bir hafta içerisinde her gün gidip borcunu ödeyebilir. 31 Mayıs gününe kadar bekleyeceğini bu tarihe kadar vatandaşlara müsaade edip şu anda yaklaşım tarzını “ gönüllü uyum “ olarak belirlediğini bu nedenle de kolaylıkları olabildiğinde sundu. Herkesi borçlarını ve taksitlerini ödemeye davet etti. Eğer bu tarihe kadar ödeme olmazsa da yapılandırma kalkacak ve yapılandırmasız borç kabul edilip o ödenmek zorunda kalınacak.