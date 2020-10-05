İstanbul'da otobüste maske kavgası
Son zamanlarda çok sık karşılaşılmaya başlanan toplu ulaşım araçlarında maske takılmama durumu halkı tedirgin ediyor. Özellikle maske takanlar ile takmayanlar arasında şiddetli kavgalar hatta bıçaklanmalara kadar gidebilen tartışmalar yaşanıyor.
Maske uyarısı yaptı suçlu oldu
Bugün yaşanan olayda yaşlı bir adamla bir kadın arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetini arttırması sonrasında olay arbedeye dönüştü. Kağıthane Seyrantepe- Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde maskesini yarım takan yaşlı adam bir kadın yolcu tarafından uyarılınca yaşlı adam tepki gösterdi.
Kavgaya dönüştü
Kadının uyarısı sonrasında yaşlı şahsın tükürmesiyle olayların şiddeti arttı ve kadın, yaşlı adama saldırdı ve vatandaşlar araya girdi. Olayda iki kişi arasında yaşanan kavga sonrasında ayrıldılar.