İstanbul'da otobüste maske kavgası

Anasayfa YEREL İstanbul'da otobüste maske kavgası
İstanbul'da otobüste maske kavgası
İstanbul'da otobüste maske kavgası admin Tarih: 2020-10-05 Saat: 18:22:54
Güncelleme : 2020-10-05 18:22:54Bu içerik 32 kez okundu.
Reklam

İstanbul'da otobüste maske kavgası

Son zamanlarda çok sık karşılaşılmaya başlanan toplu ulaşım araçlarında maske takılmama durumu halkı tedirgin ediyor. Özellikle maske takanlar ile takmayanlar arasında şiddetli kavgalar hatta bıçaklanmalara kadar gidebilen tartışmalar yaşanıyor.

Maske uyarısı yaptı suçlu oldu

Bugün yaşanan olayda yaşlı bir adamla bir kadın arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetini arttırması sonrasında olay arbedeye dönüştü. Kağıthane Seyrantepe- Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde maskesini yarım takan yaşlı adam bir kadın yolcu tarafından uyarılınca yaşlı adam tepki gösterdi.

Kavgaya dönüştü

Kadının uyarısı sonrasında yaşlı şahsın tükürmesiyle olayların şiddeti arttı ve kadın, yaşlı adama saldırdı ve vatandaşlar araya girdi. Olayda iki kişi arasında yaşanan kavga sonrasında ayrıldılar.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı