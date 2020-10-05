İstanbul'da otobüste maske kavgası

Son zamanlarda çok sık karşılaşılmaya başlanan toplu ulaşım araçlarında maske takılmama durumu halkı tedirgin ediyor. Özellikle maske takanlar ile takmayanlar arasında şiddetli kavgalar hatta bıçaklanmalara kadar gidebilen tartışmalar yaşanıyor.

Maske uyarısı yaptı suçlu oldu

Bugün yaşanan olayda yaşlı bir adamla bir kadın arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetini arttırması sonrasında olay arbedeye dönüştü. Kağıthane Seyrantepe- Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde maskesini yarım takan yaşlı adam bir kadın yolcu tarafından uyarılınca yaşlı adam tepki gösterdi.

Kavgaya dönüştü