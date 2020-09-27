Karantinada olmak yerine kahvede okey oynuyordu

Anasayfa YEREL Karantinada olmak yerine kahvede okey oynuyordu
Karantinada olmak yerine kahvede okey oynuyordu
Karantinada olmak yerine kahvede okey oynuyordu admin Tarih: 2020-09-27 Saat: 17:02:17
Güncelleme : 2020-09-27 17:02:17Bu içerik 43 kez okundu.
Reklam

Karantinada olmak yerine kahvede okey oynuyordu

Kayseri ilinde bir iş yerinde yapılan denetleme sonrasında okey oynayan 28 kişiye toplamda 88.284 TL para cezası uygulandı. 28 kişi arasından 1 kişinin karantinada olması gerekirken okey oynadığı tespit edildi. 

Maske bile takmıyorlardı

Karantina kuralının ihlal edilmesi dışında okey oynayan kişilerin maske kullanmadığı ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı ortaya çıktı. Okey oynayanlara para cezası uygulanırken karantina tedbirlerini ihlal eden kişiye hem adli ve idari işlem yapılıp iş yeri çalıştırma hakkı elinden alındı. 

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı