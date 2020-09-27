Karantinada olmak yerine kahvede okey oynuyordu

Kayseri ilinde bir iş yerinde yapılan denetleme sonrasında okey oynayan 28 kişiye toplamda 88.284 TL para cezası uygulandı. 28 kişi arasından 1 kişinin karantinada olması gerekirken okey oynadığı tespit edildi.

Maske bile takmıyorlardı

Karantina kuralının ihlal edilmesi dışında okey oynayan kişilerin maske kullanmadığı ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı ortaya çıktı. Okey oynayanlara para cezası uygulanırken karantina tedbirlerini ihlal eden kişiye hem adli ve idari işlem yapılıp iş yeri çalıştırma hakkı elinden alındı.