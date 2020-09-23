Rektöre 379 bin 500 TL'ye lüks makam aracı kiralandı

Samsun Üniversitesi Rektörlük makam hizmetlerinde kullanılacak olan 1 araç kiralandı. Buraya kadar normal gözüken durum araca aylık olarak 11 bin TL ödemek zorunda olunduğu zaman normalliğini kaybettiği için sosyal medya üzerinde çok konuşulan konular arasında yer almaya başladı.

Ortaya çıkan sözleşmedeki detaylar

Sözleşmede araçta sürücü ve yolcu olacak şekilde en az 8 tane hava yastığı, makaralı emniyet kemeri, motor hacmi en az 1950 CC olması, en fazla 100 bin KM de olması, en az 230 HP gücünde olması ve arka koltukların ısıtmalı olması talep edildi. Bu istenilen özelliklerin karşılığında 33 ay karşılığında 2020 model olan lüks bir araç kiralandı ve faturası devlete yansıyacak şekilde 379.500 TL olarak hesaplandı.

İşte rektör tarafından " Yine de en ucuzunu kiraladık" açıklaması