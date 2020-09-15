Karantinadan kaçanlardan günlük 80 TL alınacak

Korona virüse yakalanmış bir kişinin yakınları herhangi bir bulaşma riskine sahip olması nedeniyle 14 gün boyunca karantinaya alınması gerekiyor. İzolasyon kuralları gereğince karantinaya alınan kişilerin günlük olarak 80 TL konaklama bedeli alınacağı konusunda bir uyarı yapıldı.

Valilik tarafından karar verildi

İzolasyon sürecini ihmal eden kişiler yakalandıkları zaman yurtlara alınarak karantina süreçleri burada devam edecek ve günde 80 TL kadar konaklama bedeli alınacak. Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük olarak alınacak ücret değişiklik gösterebiliyor.

Ekstra ücret alınabilir

Yurtlarda kalan kişiler konaklama bedelinin dışında özel temizlik ürünleri gibi ekstra talepleri olduğu zaman konaklama ücretinin üzerine 25 TL daha eklenerek bu gibi ihtiyaçlar sağlanıyor.