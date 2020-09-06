ÖTV zamları uygulamaya geçirildi
Eylül ayında gelen ÖTV zammı sonrasında bazı araç markaları tarafından araç modellerinin fiyatlarında güncellemeler yapıldı. Bu güncelleme sonrasında en ucuz araba 110.900 TL fiyatıyla Fiat Egea model araç oldu.
Bazı markalar fiyatlarını güncellemedi
Bazı markalar hala ÖTV zammı gelmesine rağmen fiyatlarında bir güncelleme yapmadılar ve en ucuz araç fiyatlarını şu şekilde sıralayabiliriz ;
Fiat Egea: 110.900 TL
Renault Clio: 124.900 TL
Dacia Logan MCV: 131.900 TL
Kia Rio: 139.900 TL
Mitsubishi Space Star: 159.850 TL
Toyota Corolla: 161.800 TL
Citroen C Elysee: 163.750 TL
Volkswagen Polo: 165.900 TL