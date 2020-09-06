ÖTV zamları uygulamaya geçirildi

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ÖTV zamları uygulamaya geçirildi
ÖTV zamları uygulamaya geçirildi admin Tarih: 2020-09-06 Saat: 21:00:51
Güncelleme : 2020-09-06 21:00:51Bu içerik 35 kez okundu.
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ÖTV zamları uygulamaya geçirildi 

Eylül ayında gelen ÖTV zammı sonrasında bazı araç markaları tarafından araç modellerinin fiyatlarında güncellemeler yapıldı. Bu güncelleme sonrasında en ucuz araba 110.900 TL fiyatıyla Fiat Egea model araç oldu.

Bazı markalar fiyatlarını güncellemedi

Bazı markalar hala ÖTV zammı gelmesine rağmen fiyatlarında bir güncelleme yapmadılar ve en ucuz araç fiyatlarını şu şekilde sıralayabiliriz ;

Fiat Egea: 110.900 TL

Renault Clio: 124.900 TL

Dacia Logan MCV: 131.900 TL

Kia Rio: 139.900 TL

Mitsubishi Space Star: 159.850 TL

Toyota Corolla: 161.800 TL

Citroen C Elysee: 163.750 TL

Volkswagen Polo: 165.900 TL

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