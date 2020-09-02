4 Eylül sonrası yeni kısıtlama

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4 Eylül sonrası yeni kısıtlama
4 Eylül sonrası yeni kısıtlama admin Tarih: 2020-09-02 Saat: 22:28:56
Güncelleme : 2020-09-02 22:28:56Bu içerik 86 kez okundu.
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4 Eylül sonrası yeni kısıtlama

Son dakika gelen bir kısıtlama bilgisi geldi. Erdoğan'ın talimatı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ildeki valiliklere korona virüse karşı alınan tedbirler için ek bir genelge gönderildi. 

Türkiye genelinde uygulanacak 

Genelgenin ek kısmında 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklerin Türkiye genelinde yasaklanmasına karar verildiği belirtiliyor. 

Yani artık bu etkinliklerin 4 Eylül gününden sonrasında yapılmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. 

Düğünlere kısıtlama getirildi

Olan düğünlerin artık en fazla 1 saatte nikah merasimi olarak yapılacağı ve düğün esnasında dans edilmesinden toplu yemek yenilmesine kadar birçok kısıtlama getirildi. 

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