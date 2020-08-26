Hemşireyi darp eden şahıs linçten son anda kurtuldu

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen bir kaza sonrasında kazayla hiç alakası olmayan şahıs tarafından bir sağlık çalışanı darp edilmeye çalışılırken bir anda çevredeki kişiler tarafından linç edilecekti. Sağlık personeli olan kişi karakola giderek şikayetçi oldu.

Hemşireye tokat attı

Öğle saatinde bir hastanın başka hastaneye sevkini gerçekleştiren bir ambulans o sırada kaza yapınca trafikte bir sıkışma yaşandı ve o sırada beklemekte olan araçlardan bir tanesinden bir kişi gelip tartışma başlattı ve sonrasında tartışmayı sonlandırmak isteyen hemşireye araçtan inen şahıs tokat atınca olay yeri bir anda şahsı linç etmek isteyen vatandaşlarla doldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede şahsı oradan çıkarıp karakola götürdüler.

Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili bir açıklama yayınladı