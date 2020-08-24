Sivas'ta 75 yaşındaki adam, köpeğe tecavüz etti

Sivas Gemerek köyünde meydana gelen bu iğrenç olayda 75 yaşındaki Ş.B. adındaki şahıs o köyde bulunan başka 2 köylü tarafından bir köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Bunu defalarca yaptığı ortaya çıkan şahıs hakkında şikayet oluşturuldu ve jandarmaya teslim edildi.

Sivas valisi konuyla ilgili açıklama yaptı

17 ağustos günü ortaya çıkan bu olay sonrasında birçok köylünün köpeğinde son zamanlarda gördüğü tuhaf davranışların sebebini bilemiyordu ancak bu olay sonrasında hepsi anlaşıldı. Vali tarafından gelen açıklamada da köylülerin bu yönde şikayetlerde bulunduğu ancak neden olduğu daha önce bulunamadığı belirtildi.

Köylüler yakaladı, kamera kaydına aldı

42 yaşında olan H.Ö. adındaki çoban şahıs kendi köpeğinin de aniden ortadan kaybolduğunu fark etti. Buna ek olarak son 3 gündür benzer noktalarda köpeklerin aniden ortadan kaybolduğunu fark eden çoban işine devam ederken oradan geçen 2 köylü M.K. ve A.A. çalıların hareket ettiğini görünce oraya yaklaştılar ve iğrenç manzara ile karşılaştılar.

Kamera kaydına aldılar

Köpeği çalıya bağlayan şahıs üstünde sadece atletle köpeğe tecavüz ederken köylülere yakalandı. Köylüler bu şahsın daha önce böyle şeyler yaptığını bildiklerini ancak ispat edemedikleri için hemen kamera kaydını başlattılar.