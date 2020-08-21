Türkiye’de eğitim ve istihdam dışı kalan genç sayısı 3.4 milyon

Türkiye'de eğitimden ayrılanların haricinde eğitime ulaşamayan gençlerin de ayrıca istihdam problemi yaşadığı bir gerçek. Salgın döneminde de bu sorun kendisini daha da gün yüzüne çıkardı ve salgın sonrasında kısa bir sürede sorunun %5 oranında artış gösterdiği ILO tarafından açıklandı.

Salgından öncede kötüydü

Problem aslında en başından bu yana kötüydü. 2020 senesinde Ocak ayında %25.7 oranında olan istihdamı olmayan gençlerin oranı Mayıs ayında %29.1 oranında tespit edildi. Kişi sayısı bazında açıklanacak olursa 3.4 milyon genç eğitim görüp veya görmeden istihdam problemi yaşıyor.

Salgından etkilendiler

ILO ağustos ayı verileri ayrıca eğitim görüp bir yandan çalışan gençlerin %70 kadarının salgından etkilenip işinden olduğu belirtildi.

Öğrenciler memnuniyetsiz

ILO açıklamasında okulların kapanışı sonrasında öğrencilerin %65 kadarının uzaktan eğitimde aldığı eğitimin yüz yüze olana göre faydasının daha az olduğunu belirtti.

Fırsat eşitsizliği

Öğrencilerin internet erişimi olan veya olmayan bölgelerde olması sonrasında gençlerin eşitsiz oranda eğitim aldığı konusunda şikayetler yoğunlukta olup yüksek gelirli ülkelerde gençlerin %65 kadarının video ders yolu ile öğrenim gördüğünü düşük gelirli ülkelerde gençlerin sadece %18 kadarının çevrimiçi öğrenim alabildiği belirtildi.