Prof. Bulu, protesto edenlerin sorularını yanıtladı

Erdoğan tarafından kayyum olarak Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Bulu tarafından protesto eden öğrencilerin soruları yanıtlandı. 2 ocak günü gerçekleştirilen bu karar sonrasında üniversite öğrencileri toplanarak protesto kararı verdiler ve sonrasında Bulu, öğrencilerin arasına inerek sorulara cevap verdi.

Cüneyt Özdemir ile canlı bir görüşme yapıldı

Cüneyt Özdemir tarafından bir yayın açıldı ve yayında Melih Bulu ile bir takım sorular sorularak görüşleri alındı. Yayın esnasında öğrencilere el sallamak isteyen Bulu bir anda "yuhlama" ile karşı karşıya kaldı.

Demokratik bir ortam

Öğrencilerden gelen sorular arasında kendisine dair kötü sözler sarf edilmediğini yarın öğrenciler hakkında bir şey dendiği zaman "Hayır yapmadılar" diyebilecek misiniz sorusu geldi ve bu konuda Bulu tarafından kendisini protesto etmeye gelen öğrencilere herhangi bir şey olmayacağını demokratik bir ortamda olduğunu ve şu anda da mutlu olduğunu belirtti.

İstifa edip etmeyeceği sorgulandı

Bu konuda da kanunların dışında davranmaya hakkın olmadığını ve rektörlerin de nasıl atanacağının belli olması nedeniyle dünyada rektör seçimle gelmesi durumunun örneklerinin çok az olmasını sebep gösterdi.

Sırtımızı dönelim tepkisi geldi

Öğrenciler, Bulu'dan bekledikleri cevapları alamadığını ve sürekli olarak aynı cevabı verdiklerini belirtince sırtımızı dönelim diyerek tepki gösterdiler.