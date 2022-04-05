2022'de Malta Eğitim Vizesi Başvuru İşlemleri Nasıldır?

Malta eğitim vizesi; dil okulu, yaz okulu, yüksek lisans, doktora, öğrenci değişim programları gibi eğitim içerikli amaçlar ile Malta’ya gitmek isteyenlerin başvurması gereken bir vize türüdür.

Türkiye’den yapılan Malta vizesi başvurularında en yüksek onay almış yetkili kuruluş olan Vizem.net danışmanlarından, Malta eğitim vizesi başvuru işlemleri hakkında bilinmesi gerekenleri öğrendik.

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Malta Eğitim Vizesi Türleri Nelerdir?

Malta eğitim vizesi, kısa ve uzun süreli eğitim vizeleri olmak üzere iki türden oluşmaktadır. 90 güne kadar olan mesleki eğitim ve dil eğitimi gibi programlara katılacak kişilerin alması gereken vize, kısa süreli eğitim vizesidir. Uzun süreli Malta eğitim vizesi ise eğitiminin 90 günden fazla sürecek olan kişilerin yani yüksek lisans, doktora ve Erasmus eğitim programıyla gelecek olan kişilerin alması gereken vize türüdür.

Malta Eğitim Vizesi Şartları Nelerdir?

Malta eğitim vizesi şartları aşağıda verilmiştir.

Malta’daki başvurulan eğitim kurumundan kabul alınması

Malta’daki eğitim kurumundan, başvuran kişiye kabul ve davet mektubu gönderilmesi

Malta’da geçirilecek süre boyunca öğrenim ve yaşam giderlerinin karşılanacağına dair yeterli maddi kaynağa sahip olunması

İstenilen seviyede dil yeterliliğinin olması

Adli sicil kaydının temiz olması

Malta Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Malta öğrenci vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

Malta öğrenci vizesi başvuru formu: Başvuru yapan kişi tarafından eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.

Başvuru yapan kişi tarafından eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir. Fotoğraf: Yakın zamanda çekilmiş, 3,5 x 4,5 cm boyutlarında, arka planı beyaz olan fotoğraf istenmektedir. Fotoğraflar başvuru formuna zımbalanmamalıdır.

Yakın zamanda çekilmiş, 3,5 x 4,5 cm boyutlarında, arka planı beyaz olan fotoğraf istenmektedir. Fotoğraflar başvuru formuna zımbalanmamalıdır. Pasaport: Pasaportun seyahatten bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olması, son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş olması ve en az 3 adet boş sayfasının olması gerekmektedir. Ayrıca güncel ve varsa bir önceki pasaportlar ve birer fotokopisi de istenmektedir.

Pasaportun seyahatten bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olması, son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş olması ve en az 3 adet boş sayfasının olması gerekmektedir. Ayrıca güncel ve varsa bir önceki pasaportlar ve birer fotokopisi de istenmektedir. Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkeleri için geçerli olmalıdır. En az 30.000 euro veya eşdeğeri miktarında, bütün tıbbi müdahaleleri kapsayacak şekilde yaptırılması gerekmektedir. Geçerliliği, Malta’da kalış süresinin tamamını kapsamalıdır.

Tüm Schengen ülkeleri için geçerli olmalıdır. En az 30.000 euro veya eşdeğeri miktarında, bütün tıbbi müdahaleleri kapsayacak şekilde yaptırılması gerekmektedir. Geçerliliği, Malta’da kalış süresinin tamamını kapsamalıdır. Seyahat planı: Seyahat tarihlerini içeren uçak biletleri ile birlikte bir seyahat planı sunulmalıdır. Dönüş bilet tarihinin en geç 91 gün sonrasına ait olması gerekmektedir.

Seyahat tarihlerini içeren uçak biletleri ile birlikte bir seyahat planı sunulmalıdır. Dönüş bilet tarihinin en geç 91 gün sonrasına ait olması gerekmektedir. Mali kanıt: Eğitim süresince masrafların nasıl karşılanacağının ispatlanması gerekmektedir. Masrafları aile üyelerinden biri karşılayacak ise kişinin noter tasdikli beyanı gerekmektedir. Başvuru sahibinin veya sponsorunun banka hesap dökümleri sunulabilmektedir.

Eğitim süresince masrafların nasıl karşılanacağının ispatlanması gerekmektedir. Masrafları aile üyelerinden biri karşılayacak ise kişinin noter tasdikli beyanı gerekmektedir. Başvuru sahibinin veya sponsorunun banka hesap dökümleri sunulabilmektedir. Kabul mektubu: Kurs tarihleri, maliyet, haftalık eğitim saatleri, verilen kredi miktarı, başvuru sahibinin mülakata katılıp katılmadığı ve kursa kabul edilip edilmediği, aylık kira ve konaklama durumu söz konusu ise adresin de belirtildiği Malta eğitim kurumundan alınan kabul mektubu istenmektedir.

Kurs tarihleri, maliyet, haftalık eğitim saatleri, verilen kredi miktarı, başvuru sahibinin mülakata katılıp katılmadığı ve kursa kabul edilip edilmediği, aylık kira ve konaklama durumu söz konusu ise adresin de belirtildiği Malta eğitim kurumundan alınan kabul mektubu istenmektedir. Kurs çizelgesi: Ders programı ve her ay için ders listesinin kopyası gerekmektedir.

Ders programı ve her ay için ders listesinin kopyası gerekmektedir. Konaklama kanıtı: Kesinleşmiş otel rezervasyonu ya da yanında konaklanacak ev sahibinin Malta kimlik kartının veya pasaportunun imzalı fotokopisi gerekmektedir. Malta eğitim kurumundan alınan kabul mektubunda konaklama adresi belirtilmişse ek belge gerekmemektedir.

Kesinleşmiş otel rezervasyonu ya da yanında konaklanacak ev sahibinin Malta kimlik kartının veya pasaportunun imzalı fotokopisi gerekmektedir. Malta eğitim kurumundan alınan kabul mektubunda konaklama adresi belirtilmişse ek belge gerekmemektedir. Ödeme belgesi: Eğitim kurumuna yapılan ödemenin kanıtı istenmektedir. 1.000 euroya kadar olan kurslar için ödemenin tamamının, 1.000 eurodan fazla ancak 2.500 eurodan az kurslar için ödemenin en az %75’inin, 2.500 euro veya daha yüksek ücretli kurslar için ödemenin en az %50’sini kapsayan belgeler istenmektedir.

Eğitim kurumuna yapılan ödemenin kanıtı istenmektedir. 1.000 euroya kadar olan kurslar için ödemenin tamamının, 1.000 eurodan fazla ancak 2.500 eurodan az kurslar için ödemenin en az %75’inin, 2.500 euro veya daha yüksek ücretli kurslar için ödemenin en az %50’sini kapsayan belgeler istenmektedir. Eğitim sertifikaları: Düzenleyen ülke tarafından tasdik edilen eğitim sertifikaları ve fotokopileri istenmektedir. Belgelerin orijinalleri pasaportla birlikte geri gönderilmektedir.

Düzenleyen ülke tarafından tasdik edilen eğitim sertifikaları ve fotokopileri istenmektedir. Belgelerin orijinalleri pasaportla birlikte geri gönderilmektedir. İzin belgesi: Başvuran kişi reşit değilse her iki ebeveyni tarafından noter onaylı izin belgesi verilmesi gerekmektedir.

Başvuran kişi reşit değilse her iki ebeveyni tarafından noter onaylı izin belgesi verilmesi gerekmektedir. Aadhar kart: Aadhar kart fotokopisi gerekmektedir.

Malta Öğrenci Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Malta öğrenci vizesi başvuru formunda istenilen kimlik, pasaport, seyahat detayları gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru formundaki bilgilerin diğer istenen tüm evraklardaki bilgilerle uyumlu olması istenmektedir. İmza atılması gereken kısımlar atlanmamalıdır.

Malta öğrenci vizesi başvuru formu aşağıda verilmiştir.

Malta Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malta öğrenci vizesine, kısa süreli vizeler için yetkili aracı kurum üzerinden başvurmak gerekmektedir. Uzun süreli (3 aydan daha uzun süren eğitim programları için) Malta öğrenci vizesi başvurusunda bulunulacaksa Türkiye’deki Malta dış temsilciliğine, başvuru sahibinin şahsen müracaatta bulunması zorunludur.

Başvuruyu gerçekleştirebilmek için yetkili aracı kurumdan veya Malta dış temsilciliğinden randevu alınmalıdır.

Randevu esnasında Malta vizesi için gerekli evraklar teslim edilerek, biyometri işlemleri yapılarak ve vize ücreti ödenerek başvuru tamamlanır.

Malta Eğitim Vize Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Malta eğitim vizesi için başvuru takip işlemleri başvuru yapılan aracı kurum üzerinden online olarak takip edilebilir.

VFS üzerinden yapılan vize başvurularında Malta vize takip işlemleri pasaport numarası ve başvuru esnasında verilen referans numarası ile gerçekleştirilebilir.

Malta Eğitim Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Malta vize ücreti 70 Eurodur. 2022 yılı için; vize harcı, danışmanlık hizmeti, biyometri, Malta öğrenci seyahat sağlık sigortası ve gerekli görüldüğü zamanlarda yeminli tercüme ücreti dahil olmak üzere talep edilen toplam ücret 220 EUR’dur.

Malta Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Malta öğrenci vizesi, 5 ile 10 iş günü içerisinde çıkmaktadır; ancak bu süre dış temsilcilik vize biriminin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Yoğunluk haricinde de gerekli durumlarda istenen ek belge talebi, değerlendirme sürecinin tatil günlerine denk gelmesi gibi durumlar da vize sonuçlanma süresini uzatabilmektedir.

Malta Öğrenci Vizesi İçin Banka Hesabında Ne Kadar Olmalıdır?

Malta öğrenci vizesi için banka hesabında, eğitim süresine bağlı olarak hesaplanmak üzere, günlük olarak 48 Euro bulunmalıdır.

Malta Öğrenci Vizesi İle Çalışılabilir Mi?

Malta öğrenci vizesi ile çalışmak bazı durumlarda mümkün olmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrenciler, Malta’da 90 günden fazla öğrenim görecek ise çalışma ruhsatı için başvuruda bulunabilir ve okurken çalışabilirler.

Malta’da eğitim görürken çalışabilmek için gerekli olan bazı koşullar vardır. Malta’da eğitim gören kişiler ülkeye girişlerinden itibaren ilk 90 gün çalışamamaktadır; çalışma izni alabilmek için ilk 90 günün geçmesi gerekmektedir.

Ayrıca çalışmak isteyen öğrencilerin iş teklifi almaları gerekmektedir ve başvuru formu işverenle birlikte doldurulmalıdır. Malta’da yaşayan öğrencilerin çalışma izni ile haftada en az 15 saat olmak şartıyla derslere devam etmeleri gerekir. Öğrenciler eğitim süreçlerini bırakmadan sadece çalışma izinlerini kullanarak haftada en fazla 20 saat çalışabilmektedir.

Malta Erasmus Vizesi İle Hangi Üniversitelerde Eğitim Alınabilir?

Malta Erasmus vizesi ile eğitim alınabilecek üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

Malta Üniversitesi

Malta Amerikan Üniversitesi

Triagon Akademisi

Malta Sanat Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Zerah İşletme Üniversitesi

European Graduate Okulu

Malta Middlesex Üniversitesi

Malta Birleşik Kampüsü

Malta Öğrenci Vizesi İle Hangi Ülkelere Gidilebilir?

Malta öğrenci vizesiyle aşağıdaki ülkelere gidilebilmektedir.