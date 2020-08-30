Okullar açılmayabilir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından geçtiğimiz gün gelen açıklama sonrasında risk olması durumunda okulların kesinlikle açılmayacağını belirtti. Bu konuda bilim kurulu tarafından verilen kararların takip edildiğini belirtti.

İçerikler hazırlandı

Pazartesi günü saat sabah 9'da okullarda İstiklal Marşı okunacak, ziller çalacak ve çocukların evlerinden eşlik edilmesi bekleniyor. Sürecin nasıl işleyeceği konusunda adım adım hazırlıklar tamamlandı. Bütün içerikler okullara ulaştırıldı. Mart ayından bu yana bir deneyim kazanıldığı için her sabah bir spor yapılması istenecek ve çocukların sonrasında canlı derslere katılımı sağlanacak.

Güvenlik önlemleri alındı

Canlı dersin dışında öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim sağlanacak. Öğrencilere maske dağıtımı yapılacak ve bunun için hazırlık yapılıyor. Vaka tekrar şiddetlenirse tüm protokoller hazır şekilde bekletiliyor. Okul girişlerinde yığılma olmaması nedeniyle ateş ölçümü yapılmayacak.

Bazı öğretmenler evden bazıları canlı eğitim yapacak

Bazı öğretmenlerin 65 yaş üzeri olması nedeniyle esneklik sağlanarak sorun yaşanmaması sağlanacak. Belirli öğretmenler bazı günler evden eğitim verirken bazı günler okuldan eğitim verecekler.