LGS sonrasında yaşanan mağduriyetin çözümü

LGS sonrasında birçok öğrenci mağdur oldu ve yapılan sistemden dolayı mağdur olan öğrenciler için yetkililer hemen devreye girdi. Nakil kılavuzunda yapılan değişikliler sonrasında öğrencilerin mağduriyeti gideriliyor.

%95 oranında doluluk oranına ulaşan Anadolu liselerine yoğun bir ilgi olması nedeniyle kontenjanlar arttırıldı ve mağdur olan öğrencilerin sorunu çözülüyor. İlgi fazla olunca kontenjan arttırımına gidildi.

Ayrıca ihtiyaç olduğu zaman yine kontenjan arttırımına gidilecek. Yani mağduriyet giderilecek. Okul türü sınırlaması gibi bir takım kriterler nakil kılavuzundan kaldırıldı ve artık öğrenciler tercihlerini daha kolay yapabilecek. Bakanlık yetkilileri bu süreç içerisinde sorunlara çözüm bulacak.