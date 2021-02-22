MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar

Yüz yüze eğitim konusunda tartışmalar devam ediyor. Bu konuda en son kararı açıklayan MEB, kararında okulların 1 Mart itibariyle açılmasına karar verdi ancak açılacak okulların sadece şu okullar olabileceği belirtildi : mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri olarak belirlendi. Bu okullardaki derslere ait uygulamaları derslerin yüz yüze eğitim olarak alınmasına karar verildi.

Açıklamanın devamındaysa daha detaylı bilgiler yer alıyor. İşte o açıklamadaki 6 madde ve detaylar :