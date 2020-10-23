Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk önce okul öncesi ve 1.sınıflardan sonra diğer sınıflar için yüz yüze eğitime başlanmıştı. 2 Kasım gününden sonra 5 ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitim başlayacak. Bu konuda bir program oluşturuldu ve bu bilgiler 81 ile ulaştırılmış durumda.

Haftada 2 gün okul olacak

Artık resmi ve özel okul olup ortaokul öğrencileri olan okullarda yani 5.sınıfa sahip okullarda toplamda 2 gün okul eğitimi verilecek. Yaklaşık olarak 12 ders saati kadar bir eğitim uygulanması bekleniyor.

30 dakika ders 10 dakika dinlenme

9.sınıflar için toplamda 2 gün okul ancak 16 ders saati uygulanması planlandı. Ders süreleri yaklaşık olarak 30 dakika kadar olacak ve dinlenme süresi de 10 dakika olarak belirlendi. Diğer dersler yüz yüze eğitim dışında olabildiği için online eğitim olarak verilmeye devam edilecek.