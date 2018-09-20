20 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Anasayfa EĞİTİM 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti admin Tarih: 2018-09-20 Saat: 22:14:56
Güncelleme : 2018-09-20 22:14:56Bu içerik 122 kez okundu.
Reklam

20 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Ataması yapılamayan 400.000 öğretmen olduğu açıklandı. Ancak bu rakamlar resmi veriler değil sadece bir takım iddia olup gerçek veriler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.

Yine de açıkta olan öğretmenler var ve atama bekliyorlar. Atama bekledikleri zamanlarda ise başka işlerde çalışarak para kazanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 117 bin öğretmen açığı olduğu açıklandı. Bu sene içerisinde bugüne kadar 20 bin öğretmen ataması yapıldığı açıklandı. 

Ayrıca bir önergeye de cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  şu anda olan öğretmen ihtiyacının 117.403 olduğunu açıkladı. 11.09.2018 tarihi itibari ile de 2.142 öğretmenin atamasının yapıldığı açıklandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler