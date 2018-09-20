20 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Ataması yapılamayan 400.000 öğretmen olduğu açıklandı. Ancak bu rakamlar resmi veriler değil sadece bir takım iddia olup gerçek veriler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.

Yine de açıkta olan öğretmenler var ve atama bekliyorlar. Atama bekledikleri zamanlarda ise başka işlerde çalışarak para kazanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 117 bin öğretmen açığı olduğu açıklandı. Bu sene içerisinde bugüne kadar 20 bin öğretmen ataması yapıldığı açıklandı.

Ayrıca bir önergeye de cevap veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu anda olan öğretmen ihtiyacının 117.403 olduğunu açıkladı. 11.09.2018 tarihi itibari ile de 2.142 öğretmenin atamasının yapıldığı açıklandı.