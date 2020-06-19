LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirileceği günde yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle bazı önlemler alındığı açıklandı. Bunlardan bir tanesi olan sınırlı bir şekilde sokağa çıkma yasağı oldu. Bu yasak uygulandığı zaman sınav saatlerinde vatandaşların sokağa çıkması yasak olacak ve bu sayede gereksiz bir kalabalık oluşmasını engellemek ve gençlerin sınav konusunda sıkıntı yaşamaması sağlanacak.

Sosyal medya üzerinden açıklandı

Sosyal medya üzerinden gelen açıklamada verilen kararın Erdoğan tarafından gelen talimat sonrasında uygulandığı açıklandı. Bilim kurulunun önerisi sonrasında Erdoğan sınava gidiş ve dönüş esnasında yoğunluk oluşmaması için o günün gençlere ayrılması için talimat verdi.