2020 YKS Türkiye'den görüntüler

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2020 YKS Türkiye'den görüntüler
2020 YKS Türkiye'den görüntüler admin Tarih: 2020-06-27 Saat: 13:52:59
Güncelleme : 2020-06-27 13:52:59Bu içerik 51 kez okundu.
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2020 YKS Türkiye'den görüntüler

Korona virüsün etkin olduğu bir dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi olan YKS 2020 en sonunda bugün alınan tedbirlerle birlikte yapıldı. Yaklaşık olarak 2,5 milyon kişinin katıldığı sınav için adaylar heyecanla sınavını yaparken veliler o esnada dualar ettiler. 

Temmuz ayına sonra Haziran'a ertelenmişti 

Temmuz ayına ertelenmiş olan sınav normal dönemlere dönme aşamasında tekrardan Haziran ayında yapılmasına karar verildi ve salgın sürecinde yapılması büyük tartışmalara neden oldu. Salgının hızlı şekilde yayılması sınav nedeniyle olduğunu iddia edenler oldu. 

Korona virüs hastaları ayrı okullarda sınav oldular 

Üniversite kazanmaları için bu sınava girmeleri gereken öğrencilerden bazıları korona virüs hastalığına yakalanması sonrasında bu hayallerinden vazgeçmemeleri için hastalara özel bir okulda sınav gerçekleştirildi ve korona virüs hastaları da sınava girebilmiş oldu. 

Sınav için alınan önlemler 

Korona virüs nedeniyle sınav alanlarında sosyal mesafe kuralları, maske kuralları dikkatli şekilde uygulanırken yoğunluk oluşmaması nedeniyle veliler de okulların bahçesine alınmadı. 

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