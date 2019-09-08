Okulda öğrencilere telefon kontrolü

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Okulda öğrencilere telefon kontrolü
Okulda öğrencilere telefon kontrolü admin Tarih: 2019-09-08 Saat: 23:27:22
Güncelleme : 2019-09-08 23:27:22Bu içerik 15 kez okundu.
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Okulda öğrencilere telefon kontrolü

Yeni yönetmelik kuralları sonrasında gelen kurallar oldukça farklı. Bir takım açıklananlara göre yönetmelik değişikliğinde okulda bilişim araçları artık öğretmene bağlanmış durumda.

Ayrıca bakanlık tarafından okullar nitelikli ve niteliksiz olarak ayrılmış olması nedeniyle sınavla öğrenci almakta olan 1.531 liseden isteyene yabancı dil hazırlık sınıfı açma hakkı verildi.

Bakanlık tarafından öğrencilerin artık okullarda uyacağı kuralların olması ve bu konuda bir takım değişikliklere gitti. Artık bu kurallara göre ses ve görüntü kaydı yapma özelliğine sahip olan cep telefonları ve buna benzer olan tüm araçlar için bilişim aracı olarak adlandırdı.

Bu nedenle de artık bu cihazların okulda kullanımı konusunda bir kısıtlama getirildi ve bu araçların kullanımı ders dışı kullanımını öğretmen iznine bıraktılar.

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