Okul servis ücetlerine zam geldi

2018-2019 eğitim öğretim senesi için okul servisi ücretlerine İstanbul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 13, İzmir’de ise yüzde 29 oranında bir zam geldi. Ülke genelinde ise servis ücretleri nasıl olacağı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından fiyatlar belirlendi ve bu fiyatlara göre ücretler belirlenecek. Açıklamasında ise :

Geçen sene aylık 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 215 liraya çıkarıldı. Aylık 210 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya, 230 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya, 235 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.

fiyatların yukarıda gibi olduğunu görebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak İstanbul ilinde 25 KM sonrasında her bir kilometre için geçen sene aylık 4.07 TL alınırken bu sene 4.5 TL ücret alınacak. Ankara ilinde ise %13 oranında artış olacak.