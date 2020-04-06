Zoom kullanan öğretmenlerden 58 dolar kesinti yapıldı

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Zoom kullanan öğretmenlerden 58 dolar kesinti yapıldı
Zoom kullanan öğretmenlerden 58 dolar kesinti yapıldı admin Tarih: 2020-04-06 Saat: 13:34:23
Güncelleme : 2020-04-06 13:34:23Bu içerik 30 kez okundu.
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Zoom kullanan öğretmenlerden 58 dolar kesinti yapıldı

Türkiye çapında korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında öğretmenlerin çoğu müdürlerden gelen talep sonrasında Zoom adı verilen bir video konferans programı üzerinden eğitim vermeye başladı. Ancak programı kullanan bazı öğretmenlerin maaşlarından 58 dolar kesinti yapıldığına dair bir açıklama geldi.

Ziya Selçuk tarafından 81 il müdürü bu sabah bu konuda konuşmak üzere internet üzerinden toplatıya davet edildi. Zoom programının ücretsiz olduğu vurgulandı ancak programı kullanan öğretmenlerden bazılarından 58 dolar kesinti gerçekleşti.

Programın aslında Türk öğrencilerin canlı yayın esnasında görsellerinin de istenmeyen kişilerin eline geçmesi riski bulundurduğu ortaya çıktı. Bu konuda daha önce sorun yaşayan New York bu programın kullanılmasını yasakladı.

Yapılan bu işlemin aslında Türk ceza kanuna göre bir suç olduğunu sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerini vermesi ancak bu bilgilerin uluslararası bir şirketin eline geçtiği açıklanıyor.

MEB tarafından programın sahibi ile herhangi bir anlaşma yapılmaması nedeniyle öğrencilerin çoğu tehlike altında olduğu açıklandı. Program yasaklanmadı ancak yasal sorumlulukların hepsi öğretmenlerin üzerine bırakıldı.

 

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