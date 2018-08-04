YÖK tarafından YKS açıklaması geldi

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YÖK tarafından YKS açıklaması geldi
YÖK tarafından YKS açıklaması geldi admin Tarih: 2018-08-04 Saat: 23:44:16
Güncelleme : 2018-08-04 23:44:16Bu içerik 136 kez okundu.
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YÖK tarafından YKS açıklaması geldi

Bu sene yapılan sınavda büyük değişiklikler olması nedeniyle bir düzenleme getirildi ve YÖK tarafından YKS konusunda açıklama yapıldı.

Açıklamada tercih yapacak olan öğrenciler için barajkın genişletildiğini açıkladılar. Yapılan analizler sonrasında öğrencieler için faydalı olması için daha önceki yıllarda kullanılmış olan bir uygulamanın bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesi uygun olarak görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için olan asgari başarı sıralaması sınırları için bir dosya yayınlandı. Açıklama içerisinde öğrenciler artık daha rahat tercihlerde bulunabilecek. 

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