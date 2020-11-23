Okulların yeni sınav planı

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Okulların yeni sınav planı
Okulların yeni sınav planı admin Tarih: 2020-11-23 Saat: 20:53:22
Güncelleme : 2020-11-23 20:53:22Bu içerik 25 kez okundu.
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Okulların yeni sınav planı

5 Ocak'a kadar uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmesi sonrasında sınavlar için yeni yol haritası izlendi. Okullar yeniden açılmasında artık sınavlar seyreltilmiş şekilde ve seyreltilmiş sınıfla yüz yüze yapılmasına karar verildi. LGS ve YKS sınavlarında birinci dönemden sorular sorulması konusunda çalışmalar yapılıyor.

Sınavlar ertelendi

Sınavların öncelikle iptal olmadığını sadece bir süre kadar ertelendi. Bakanlığın sınavlar hakkındaki açıklamasında sadece kontrollü şekilde sınavların gerçekleştirileceği belirtildi. Okulların bazıları çoktan sınavlarını yüz yüze olarak tamamlamıştı ancak bir kısmının yarım kaldığını belirtti. Kontrollü sınavlarda öğrenciler okullara belirli sayıda alınacak.

Tek sınav yeterli

Artık 4.sınıftan itibaren her dönem için 2 not olması kuralı salgın edeniyle değiştirildi. Okullar sınavlarını önceden bir hafta yaparken artık sınavlar 3 - 4 haftaya kadar yayılabilecek. Bu sayede öğrenciler küçük gruplarla okullara çağrılması mümkün kalıyor. 

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