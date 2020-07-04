Okulların açılış tarihi belli oldu

MEB tarafından 81 ile gönderilen genelge içinde ders içeriklerinden açılış kapanış tatil günleri belirlendiği belirtildi.

Uyum süreci var

MEB tarafından gönderilen genelgede okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 olarak açıklandı. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1.sınıf öğrencileri için ilk olarak uyum süreci başlıyor ve 31 Ağustos ile 4 Eylül günleri arasında sadece ilkokul 1.sınıf öğrencileri okula geliyor ve uyum eğitimlerini alıyorlar.

Tatiller ve dönemler

İlk dönemin ara tatili 16-20 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek. İkinci dönem 8 Şubat gününde başlıyor ve ara tatili de 12 ile 16 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim senesinin 18 Haziran 2021 tarihinde sonlandırılacağı genelgede yer alıyor.

Bir önceki dönemin eksik konuları da programa dahil edildi

Eksik konular ve dersler için hazırlanan programlar sayesinde hem dönemin dersleri konuları alınırken hem de kaçırılan dersler ve konular da işlenebilecek. 6 Eylül gününde tüm öğrenciler derslerine başlayacak.