Buğdayda üretim hedefi tutmadı, 500 bin ton ithalat

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Buğdayda üretim hedefi tutmadı, 500 bin ton ithalat
Buğdayda üretim hedefi tutmadı, 500 bin ton ithalat admin Tarih: 2020-08-21 Saat: 17:25:43
Güncelleme : 2020-08-21 17:25:43Bu içerik 38 kez okundu.
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Buğdayda üretim hedefi tutmadı, 500 bin ton ithalat

Hasadın tamamlanması sonrasında buğdayda üretim hedefi tutmadı ve Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat artışları ve stok yapılmasını önlemek amacıyla 500 bin ton ithalat gerçekleştirileceğini belirtti. 

60 bin ton arpa ithal edilecek

20.5 milyon ton hububat hasadı gerçekleşti ancak üretim hedefi tutturulamadı ve ortaya çıkan açığın fiyat artışlarında stok yapılmasına ve suistimal edilmemesi adına Toprak Mahsulleri ofisi tarafından 25 Ağustos'ta 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı gerçekleşecek. 

Artış bekleniyordu

2020 senesinde buğday üretiminde %7.9 oranında artış yaşanması sonrasında 20.5 milyon ton olacağı bekleniyordu ve ülke genelinde hubabat hasadı neredeyse bitti ve TMO tarafından alımların geçen seneye göre daha az olduğu belirtildi. Üreticilerin, tüccarların elinde stokladıkları veya stoklamadıkları ne kadar ürün var henüz bilinmiyor. 

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