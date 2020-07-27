Askerleri taşıyan otobüs devrildi

Anasayfa YEREL Askerleri taşıyan otobüs devrildi
Askerleri taşıyan otobüs devrildi
Askerleri taşıyan otobüs devrildi admin Tarih: 2020-07-27 Saat: 11:46:13
Güncelleme : 2020-07-27 11:46:13Bu içerik 42 kez okundu.
Reklam

Askerleri taşıyan otobüs devrildi

Mersin Valiliği tarafından gelen açıklama sonrasında askerleri taşıyan bir otobüsün Mut Karaman yolunda devrildiği ve kazada 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. 

5 Asker şehit oldu 

Elde edilen bilgilere göre kaza Zeytinlik bölgesine yakın bir mevkide gerçekleşiyor ve olayı gören vatandaşların hemen ambulans ve itfaiye ekiplerine haber vermesi sonrasında olay yerine çok sayıda ekip geldi ancak ekipler geldikleri zaman 5 askerimiz şehit olurken otobüs şoförü de hayatını kaybetmişti.

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı