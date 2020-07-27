Askerleri taşıyan otobüs devrildi

Mersin Valiliği tarafından gelen açıklama sonrasında askerleri taşıyan bir otobüsün Mut Karaman yolunda devrildiği ve kazada 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

5 Asker şehit oldu

Elde edilen bilgilere göre kaza Zeytinlik bölgesine yakın bir mevkide gerçekleşiyor ve olayı gören vatandaşların hemen ambulans ve itfaiye ekiplerine haber vermesi sonrasında olay yerine çok sayıda ekip geldi ancak ekipler geldikleri zaman 5 askerimiz şehit olurken otobüs şoförü de hayatını kaybetmişti.