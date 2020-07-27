Eşini ısıran köpeği Vurarak öldürdü

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen bu olayda A.E. adındaki kişi akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bir villanın önünde bir köpeği başından vurarak öldürdü.

Köpek, eşine saldırdı

Alman kurdu cinsi olan bir köpek o sırada oradan geçen Ş.E. adındaki kişiyi diz kapağından ısırması sonrasında kadın o acı ile eşine seslendi ve eşi oraya geldiği zaman köpekten eşini kurtarıp daha sonrasında köpeğe ateş etti.

Bakıcısı gözyaşları içinde kaldı

A.E. adındaki kişi daha sonrasında eşini çevredeki bir hastaneye götürerek tedavi ettirirken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaptılar. Köpeğin bakıcısı polise ifade verdi ve polisler A.E. adındaki kişiyi gözaltına aldı.