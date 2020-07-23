Elektrikli scooter'larla ilgili yönerge kabul edilmedi

UKOME toplantısı sonrasında elektriklik scooter model ulaşım araçları için düzenlemeler reddedildi. (UKOME) toplantısında tartışılan "Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Yönergesi" oy birliği ile geri çevrildi.

Yönergede ;

İBB tarafından İstanbul'da ticari amaçlı hizmet veren elektrikli scooter firmalarına lisans verilmesi gerektiği, her elektrikli scooter'ın görünen bir kimlik numarası gerektiği, ihlalde bulunan kullanıcıların tespit edilebilmesi, ilgili birimlere ihlal yapıldığı zaman bilginin ulaştırılması konusunda düzenlemeler talep edilmişti.

Üstün özellikler eklenmesi talep edilmişti

Bunlara ek olarak işletme sahipleri ayrıca kullanıma sundukları araçlarda devrilme sensörü bulundurması gerekiyor, bu gibi benzer yüksek donanımlarla aracı donatması gerekiyor, alkollü kullanımı engellemesi, yayaları tehlikeye atacak davranışları engellemesi, yaya akışını engelleyici park yapmayı engellemeleri gerekiyordu. Bu yönerge kabul edilseydi bu şekilde kurallar uygulanacaktı.