Öldü diye morga kaldırıldı sonra da çıkamadı

Kolombiya'da bir hastanede meydana gelen bu olayda öldüğü sanılan bir şahıs morga kaldırıldı ancak akrabaları kontrole geldiği zaman canlı olduğunu fark ettiler. 67 yaşındaki Juan Jose Munos Romero tansiyonun yükselmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Doktorların raporuna göre şahsın öldüğü söylendi ve morga gönderildi.

Korona bahane edildi

Tansiyonu yükselen şahsın yakınları Romero'yu kontrol etmek için morga girmek istediler ancak korona virüsü bahane edildi. Daha sonrasında gizlice morga giren Romero'nun kızı babasının nefes aldığını görünce olaylar burada başladı.

Morgda hastalandı

Doktorlar bu durumun normal olduğunu ölüm sonrasında doğal reaksiyon olduğunu belirtip şahsın ölü olduğunu yakınlarına ikna etmeye çalışsa da yakınları Romero'yu oradan çıkarmayı başarıp bir başka kliniğe götürüp tedavisine başlattılar. Hastanın morgda geçirdiği sürede de iskemiye hastalığına yakalandığını belirtti.