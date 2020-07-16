Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı

Çanakkale Güneyli ilçesinde meydana gelen olayda sahil normalde halka açık bir plaj olarak kullanılıyordu. Daha sonrasında muhtarlık tarafından ihale başlatıldı ve ihaleyle esnafa kiralanan plaj bölge halkını isyan ettirdi. Önceleri ücretsiz olarak faydalanılırken artık plajdan şezlong parası istenmeye başlandı. Bu konuda vatandaşlar tepki gösteriyor.

Kaymakamlık muhtara devretti

Sahilde halka açık kısmın büyük bir kısmı esnafa kiralanması sonrasında bu karara itiraz edilmek üzere bir imza kampanyası başlatıldı. Kaymakamlığa götürülen imza dilekçeleri kabul olmadı çünkü kaymakam tarafından gelen açıklamada : “Ben orayı muhtara devrettim, o ilgileniyor. Zaten orada bu tür bir gelişmenin olması gerekliydi” bu sözler yer aldı.

Bariyerler çekilmiş

Halka açık olan bölge şu anda parsellenmiş durumda, bariyerler çekilmiş, kamelyalar kurulmuş durumda hizmet veriliyor. Bölgeye girilmesi durumunda halktan para isteniyor.