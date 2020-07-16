Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı

Anasayfa YEREL Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı
Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı
Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı admin Tarih: 2020-07-16 Saat: 15:17:05
Güncelleme : 2020-07-16 15:17:05Bu içerik 40 kez okundu.
Reklam

Muhtarlık halk plajını ihaleyle kiraladı

Çanakkale Güneyli ilçesinde meydana gelen olayda sahil normalde halka açık bir plaj olarak kullanılıyordu. Daha sonrasında muhtarlık tarafından ihale başlatıldı ve ihaleyle esnafa kiralanan plaj bölge halkını isyan ettirdi. Önceleri ücretsiz olarak faydalanılırken artık plajdan şezlong parası istenmeye başlandı. Bu konuda vatandaşlar tepki gösteriyor. 

Kaymakamlık muhtara devretti 

Sahilde halka açık kısmın büyük bir kısmı esnafa kiralanması sonrasında bu karara itiraz edilmek üzere bir imza kampanyası başlatıldı. Kaymakamlığa götürülen imza dilekçeleri kabul olmadı çünkü kaymakam tarafından gelen açıklamada : “Ben orayı muhtara devrettim, o ilgileniyor. Zaten orada bu tür bir gelişmenin olması gerekliydi” bu sözler yer aldı. 

Bariyerler çekilmiş

Halka açık olan bölge şu anda parsellenmiş durumda, bariyerler çekilmiş, kamelyalar kurulmuş durumda hizmet veriliyor. Bölgeye girilmesi durumunda halktan para isteniyor. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı