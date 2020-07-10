'Helal otelde' alkollü içki satışı

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'Helal otelde' alkollü içki satışı
'Helal otelde' alkollü içki satışı admin Tarih: 2020-07-10 Saat: 11:43:56
Güncelleme : 2020-07-10 11:43:56Bu içerik 48 kez okundu.
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'Helal otelde' alkollü içki satışı

Bodrum'da "muhafazakar otel" olarak tanınan bir otelde yani "helal otel" denilen bir otelde rezervasyon yapan çok sayıda kişi otele gittikleri zaman durumun değiştiğini gördükleri zaman tepki verdiler.

Alkollü içki satışı başladı 

Otelde alkollü içki satışlarının başlaması sonrasında durumun değişmesi müşterilere bildirilmediği konusunda şikayetler oluşmaya başladı. Ödemelerin öncesinden yapılması sonrasında müşteriler ödemelerin iade edilmesini istedi ancak ödemeler geri yapılmadı. 

Tüm hisseyi devretti 

Suçlanan otele ulaşılmak istenildiği zaman da ulaşılamadığını belirtildi. Geçtiğimiz mayıs ayında şirketin el değiştirdiği ortaya çıktı. Şirket sahibi olan kişinin de tüm hisseyi devrettiği ortaya çıktı. 

Müşteriler gidip otelde kalabilir 

Tüketicilerin paralarının iadesi konusunda sorumluluk almayan otel, gelecek olan müşterilerin de ödedikleri parasının karşılığını alacağını belirtti. 

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