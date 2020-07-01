Dünya Bankası Türkiye'ye kredi desteği verecek

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Dünya Bankası Türkiye'ye kredi desteği verecek
Dünya Bankası Türkiye'ye kredi desteği verecek admin Tarih: 2020-07-01 Saat: 16:04:44
Güncelleme : 2020-07-01 16:04:44Bu içerik 32 kez okundu.
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Dünya Bankası Türkiye'ye kredi desteği verecek

Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için toplamda 313 milyon Euro tutarında bir krediye onay verdi. 

Projede hedeflenenler arasında taşımacılık maliyetlerini düşürmek ve lojistik merkezleri yönetme kapasitesinde güçlenme sağlanması amaçlanıyor.

Demiryollarının önemi artacak 

Özellikle taşımacılık alanında bir çalışma planlanıyor. Şu anda Türkiye'de taşımacılığın %4 kadarı raylar üzerinden gerçekleşiyor.

Taşımacılık karayolundan sağlanıyor 

Bu oranı yüksek oranda arttırmak ve karayolu üzerindeki ağır taşımacılık oranını paylaştırmayı hedefliyor. Ekonomik bir potansiyeli olan bu alanda gelen yatırımlar sayesinde Türkiye'de demiryolu yük taşımacılığı gelişme gösterecek. 

Proje 3 bileşenden oluşuyor 

Projenin daha detaylı haline ulaşmak isteyenler UAB yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan proje detaylarında projenin bileşenlerini inceleyebilir. 

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