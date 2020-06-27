YKS sınavına giderken kaza yaptılar

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YKS sınavına giderken kaza yaptılar
YKS sınavına giderken kaza yaptılar admin Tarih: 2020-06-27 Saat: 13:51:59
Güncelleme : 2020-06-27 13:51:59Bu içerik 43 kez okundu.
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YKS sınavına giderken kaza yaptılar

Adana ilinde kızlarını YKS sınavına götüren bir kişi kullandığı araçta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında 5 kişi yaralandı ve hemen yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. 

Yaralıları güneşten vatandaş korudu 

Olay merkezde Yüreğir ilçesinde yaşandı ve araçta hakimiyeti kaybeden kişi aracı aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine gelen can kurtarma ekipleri yaralıları hemen sıkıştıkları yerden çıkardı ve çevredekiler de o esnada yaralıları güneşten korumak amacıyla havlularla gölge yaparak korudular. 

Durumları bilinmiyor 

Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Acil ekipleri tarafından kentte bulunan hastaneye kaldırıldılar. 

 

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