Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için uyarı

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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için uyarı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için uyarı admin Tarih: 2020-06-24 Saat: 20:39:16
Güncelleme : 2020-06-24 20:39:16Bu içerik 185 kez okundu.
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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için uyarı

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan'a yakın yerlerde sağanak ve gök gürültülü bir hava durumu olacak. 
 
Bu akşam sonrasında yarın akşam saatlerine kadar havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu olurken Artvin ve Ardahan yakınlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şekilde geçeceği açıklandı.
 
Diğer bölgelerin de daha çok bulutlu ve açık bir hava durumu olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bildirildi. 
 
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