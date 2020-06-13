Çorum'da aslan saldırdı iddiası

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Çorum'da aslan saldırdı iddiası
Çorum'da aslan saldırdı iddiası admin Tarih: 2020-06-13 Saat: 22:18:24
Güncelleme : 2020-06-13 22:18:24Bu içerik 76 kez okundu.
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Çorum'da aslan saldırdı iddiası

Çorum'da meydana gelen bu olayda bir merada 4 büyükbaş hayvanın yabani bir hayvan tarafından saldırıya uğrayıp parçalanması sonrasında köylü halkı telaşlanmaya başladı. Yabani hayvanın aslan olduğunu iddia eden çoban o anları da kamera ile görüntülediğini söyledi. 

Jandarma ekipleri bölgeyi taradı

Gelen iddialar sonrasında Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri  hemen belirtilen yere gidip taramalar yaptılar , drone kullanarak inceleme yaptılar ve fotokapanlar kullanarak bazı bölgelere hayvanı takibe almaya çalıştılar ancak herhangi bir şekilde aslanın izine rastlanmadı. 

Köylüler arazilerine gidemiyor

Çoban tarafından iddia edilene göre hayvanın aslan olduğu ve cep telefonu ile kaydettiğini hatta hayvanın dişi olduğunu ve yavrularının olduğunu belirtti. Olayla ilgili duyumlar sonrasında köylü halkı arazilerinde gezmeye korkar oldular. 

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