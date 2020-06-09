Türkiye'de korona virüs 9 Haziran tablosu

Bugün korona virüs nedeniyle kaybedenlerin sayısı 18 arttı ve toplamda ölen kişi sayısı 4.729 oldu. Test yapılıp sonrasında pozitif sonuçları çıkan kişi sayısı da ayrıca 993 kişi oldu. Toplamda 172.114 kişiye bulaşmış olduğu tespit edildi.

144.598 kişi iyileşti

Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan bu verilere göre iyileşen hasta sayısı 3.218 kişinin sağlığına kavuştuğunu toplam iyileşen hasta sayısının 144.598 olduğu belirtildi.

Sağlık bakanlığı sosyal medyadan açıkladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyacın artış gösterdiğini virüsün etkisinin zayıfladığını kanıtlar herhangi bir şey olmadığını normal olanı tedbir almak olduğunu belirtip açıklamasını sonlandırdı.