18 Haziran'da Uçuşlar Başlıyor

Bir süredir binlerce vatandaşın merakla beklediği uçuşlar en sonunda 18 Haziran tarihinde başlayacak. Avrupa'da 6 ülkeden 16 şehirden uçuş serbest olurken Türkiye'de 14 şehirden uçuşlara izin verilecek.

THY Basın Müşaviri tarafından gelen açıklama sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşti ve sosyal medya hesabından gelen açıklamada şunlar yer aldı :

Yurt dışından uçuş gerçekleştirilebilecek noktalar : Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm

Yurt içinden uçuş yapılabilen noktalar : Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman