Sahile beyaz kum dökmeye çalışan 2 otele ceza kesildi

Bodrum ilinde meydana gelen bu olayda sahile beyaz kum dökerek hem insanların hem deniz canlılarının hayatını riske atan 2 firmaya yaklaşık 345 bin TL civarında para cezası kesildi. Bahsedilen otellerin amaçlarının aslında Maldivler'de olduğu gibi bir görüntü amaçlamaları ancak bir yandan da bir doğa alanını yok etmeleri nedeniyle otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü tarafından baskın gerçekleşti. Baskın sonrasında 2 otelde de durumun gerçekleştirildiği fark edildi ve otel çalışanlarının beyaz mermer tozunu sahile dökerken yakalanması sonrasında para cezası kesildi.

310 bin TL ceza kesildi

Otel çalışanlarının yakalanması sonrasında otele müdürlük tarafından 310 bin TL para cezası kesilirken belediye tarafından da 35 bin TL ceza kesildi. Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan otelde meydana gelen bu olaya müdahale edildi. Ancak yaşanan bu olayın ilk olunmadığı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından açıklandı. Daha öncesinde de Kızılburun bölgesinde meydana gelen bu olay için ayrı bir ekip gönderildiğini gerekli müdahalenin yapılmasından da çekinilmeyeceğini belirtti.

Canlıların yaşam alanlarını ve canlıları yok ediyor

Mermer ocağından alınan bu maddenin mermer tozu olduğunu ve denizle buluştuğu zaman deniz dibini beton gibi kapladığını ve canlıları kısa bir süre içinde yok ettiğini belirtti. Bu mermer tozunun sadece hayvanlara değil insana da zarar verdiği bu nedenle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.