500 Lira için intihardan vazgeçti 3.150 TL ceza yedi

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500 Lira için intihardan vazgeçti 3.150 TL ceza yedi
500 Lira için intihardan vazgeçti 3.150 TL ceza yedi admin Tarih: 2020-05-31 Saat: 15:50:44
Güncelleme : 2020-05-31 15:50:44Bu içerik 66 kez okundu.
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500 Lira için intihardan vazgeçti 3.150 TL ceza yedi

Bursa ilinde Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen bu olayda 15 katlı bir binanın 9.katına çıkarak oradan sarkan 27 yaşındaki Ogün G. adındaki kişi iskele demirlerinden sarkıp atlayacağını söyledi.

İş adamı intiharı engelledi

O esnada olayı gören bir iş adamı intihar girişimini engellemek için para teklifinde bulundu ve 500 TL parayı yukarıya göndererek şahsın aşağı inmesini sağladı.

Polis ceza yazdı

Polis aşağı inen şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal etmesi sonrasında 3.150 TL para cezası keserek serbest bıraktı. 

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