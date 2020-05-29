Seyahat yasağı kalkıyor

Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün gelen açıklamasında şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran gününden sonra tamamen kaldırılacağı açıklandı.

4 saat boyunca kabine toplantısı yapıldı ve Erdoğan sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak açıklamasında geçmiş bayramı kutladı ve sonrasında vefa sosyal destek gruplarının 6 milyon 240 bin kişinin talebine karşılık verdiğini belirtti.

Birçok ülkedeki Türk vatandaşlarına destek gitti

Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun tüm Türk vatandaşlarını sahipsiz bırakmayıp yardımda bulunulduğunu ve Türkiye'den yardım ve ürün talep eden 135 ülkeden 100 tanesine yardımcı olunduğunu belirtip bu süreci en az sıkıntıyla geçiren ülkeler arasında Türkiye'nin yer aldığını belirtti.

75 bin Türk vatandaş ülkesine geri getirildi

365 uçak, 34 karayolu ve 10 deniz yolu aracılığı ile dünyanın farklı bölgelerinden 126 farklı devletten toplamda 75 bin Türk vatandaşı tekrardan sağsalim Türkiye'ye getirildi. Ayrıca kısıtlamalara uyan tüm vatandaşlarına teşekkürlerini sundu.

Kafeler ve Restoranlar Kurallı Şekilde Açılacak

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi sonrasında işlerine dönebileceği belirtildi.

20 yaş sokağa çıkma yasağı yerine 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devreye girecek ve 0 ile 18 yaş grubu arasında olan kişiler de çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.